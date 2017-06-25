Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$107
10 баллов
5 лет назад
Сделали телефонию asterisk на centos с подключением модемов и звонков через симки
Ответный отзыв
Алексей приятный заказчик, задачи формулирует четко, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!!!
$25
10 баллов
7 лет назад
нашли верное решение. все норм.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$25
10 баллов
7 лет назад
Заказ выполнен быстро и качественно. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Рекомендую. Более чем адекватный заказчик, что редкость в последнее время.
$50
10 баллов
13 лет назад
Качественно выполнил настройку, дополнительно настроили firewall. Хороший исполнитель, советую.
Ответный отзыв
Рекомендую, адекватный и добросовестный заказчик