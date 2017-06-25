zmc

Михаил zmc

 
41 годРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
zemli
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$107
10 баллов
5 лет назад
Настроить Asterisk
Сделали телефонию asterisk на centos с подключением модемов и звонков через симки
Алексей приятный заказчик, задачи формулирует четко, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!!!
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audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Http proxy в socks5
нашли верное решение. все норм.
Рекомендую.
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ganosv
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Донастройка системы Asterisk
Заказ выполнен быстро и качественно. Будем продолжать сотрудничество.
Рекомендую. Более чем адекватный заказчик, что редкость в последнее время.
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safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Заблокировать p2p, торрент сети на сервере
Качественно выполнил настройку, дополнительно настроили firewall. Хороший исполнитель, советую.
Рекомендую, адекватный и добросовестный заказчик
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