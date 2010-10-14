Заблокировать p2p, торрент сети на сервере

Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки401 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо заблокировать использование p2p, торрент сетей на сервере с CentOS.

На данный момент установлен модуль iptables ipp2p, который находит этот трафик и в принципе успешно блокирует большинство торрент клиентов. Но вышел торрет клиент utorrent 2.0.4 (начиная с версии 1.8.1), в котором включена поддержка протокола uTP и ipp2p не фильтрует данный трафик.

Необходимо какое-то решение, может возможно допилить ipp2p модуль.

Варианты с блокированием распространенных торрент сетей, портов практически отпадают, так как это малоэффективно. Многие торрент сети используют нестандартные порты.

Сразу пишите варианты решения.

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13 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zmc
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Качественно выполнил настройку, дополнительно настроили firewall. Хороший исполнитель, советую.
Рекомендую, адекватный и добросовестный заказчик
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