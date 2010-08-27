Настройка Linux

Задача: - Настроить новую инсталляцию системы Eventum 2.3 Это баг-текинговая система, используемая для фиксации ошибок ПО и их сопровождения. Почитать подробнее про установку можно тут: http://forge.mysql.com/wiki/Eventum:Doing_a_fresh_install Скачать вот тут: http://lists.mysql.com/eventum-devel/838 - Организовать бесплатный хостинг MySQL для базы данных системы. Если по каким-то ...