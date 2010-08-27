Настройка Linux

Типографии требуется ПО (сетевое решение - ваш дистрибутив) типа 1С:Полиграфия 8, 1С:Оперативная печать 8, 1С: Широкоформатная печать 8 для быстрого подсчета стоимости услуг (полиграфия, широкоформатная печать, оперативная печать).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен умелец который сумеет настроить:
iptables
ftp
и оптимизировать машину (отключить ненужные службы и т.п.)
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