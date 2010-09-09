Необходима настройка сервера

На сервере нет PHPMyAdmin требуется установить и перенести сайт, сделанный на платформе Joomla со всеми компонентами и БД с хостинга на этот сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На выделенный сервер перенесли 2 базы по 800Мб каждая. К этим базам идут запросы с других внешних сайтов типа SELECT... WHERE MATCH... (полнотекстовый поиск), SELECT COUNT (*).
Нужно оптимизировать мускул/сервер так, чтобы поиск был быстрым, а то все тормозит ужасно.
Жду ваши предложения.
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