Необходима настройка сервера

Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок221 просмотр
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На выделенный сервер перенесли 2 базы по 800Мб каждая. К этим базам идут запросы с других внешних сайтов типа SELECT... WHERE MATCH... (полнотекстовый поиск), SELECT COUNT (*).

Нужно оптимизировать мускул/сервер так, чтобы поиск был быстрым, а то все тормозит ужасно.

Жду ваши предложения.

13 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Сергей выполнил поставленную задачу на отлично. Порадовало, что он тщательным образом вникал в суть проблемы, что позволило отменно оптимизировать запросы и, как следствие, уменьшить нагрузку на сервер в разы. Вдумчивый профессионал. Крайне рекомендую.
Интереная задача и хороший заказчик, побольше бы таких. Сотрудничеством очень доволен, буду рад помочь и в будущем.