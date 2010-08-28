Перенести Joomla сайт на голый сервер

$10
Настройка сервера/ПОЗакрыт11 заявок193 просмотра
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На сервере нет PHPMyAdmin требуется установить и перенести сайт, сделанный на платформе Joomla со всеми компонентами и БД с хостинга на этот сервер.

Joomla
13 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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