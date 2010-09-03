Настройка роутера и создание локалки

Нужно оптимизировать проект на Друпале: - установить, если необходимо модули для кеширования - настроить кеширование блоков/элементов для анонимных и зарегистрированных пользователей - подобрать хостинг (опционально) --------- в текущем состоянии сайт не выдержит требуемой нагрузки Детали в личной беседе ICQ 27129440
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Здравствуйте! Требуется настройка роутера D-LINK dir 320 прошитого под Yota и создание сети 3 компа. Задача - настроить локалку в обычном режиме, в офисе есть локалка, т.е. интернет приходит по шнуру, на другом конце которого тоже стоит роутер, который не дает нам отконфигурировать наш, и создать сеть из 3-х компов с возможностью подключения Йоты в качестве бэкапа (если офисный нет умрет).
Территориально - Москва, м. Белорусская.
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(926) 066-44-24
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