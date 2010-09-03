Настройка роутера и создание локалки

Здравствуйте! Требуется настройка роутера D-LINK dir 320 прошитого под Yota и создание сети 3 компа. Задача - настроить локалку в обычном режиме, в офисе есть локалка, т.е. интернет приходит по шнуру, на другом конце которого тоже стоит роутер, который не дает нам отконфигурировать наш, и создать сеть из 3-х компов с возможностью подключения Йоты в качестве бэкапа (если офисный нет умрет).

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