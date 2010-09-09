Восстановление сайта

На выделенный сервер перенесли 2 базы по 800Мб каждая. К этим базам идут запросы с других внешних сайтов типа SELECT... WHERE MATCH... (полнотекстовый поиск), SELECT COUNT (*). Нужно оптимизировать мускул/сервер так, чтобы поиск был быстрым, а ...