Оптимизировать проект на Drupal 6.X и кеширование

Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки186 просмотров
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Нужно оптимизировать проект на Друпале:

- установить, если необходимо модули для кеширования

- настроить кеширование блоков/элементов для анонимных и зарегистрированных пользователей

- подобрать хостинг (опционально)

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в текущем состоянии сайт не выдержит требуемой нагрузки

Детали в личной беседе ICQ 27129440

Drupal
13 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$25
1 день
Подробно ответил на все мои вопросы. Сделал все, что было необходимо и даже больше. Рекомендую!
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