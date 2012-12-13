EZrider

Сергей Барков EZrider

 
53 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Развернуть сайт на Wordpress на хостинге, доработать,прикрутить парсер

    Добрый день! Мне необходимо развернуть сайт на Wordpress на хостинге Джино (восстановить из архива, залить базы и т.д), доработать (вставить рекламные ссылки и проч), и прикрутить парсер для автообновления инфы.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать mind map в xmind

    Необходимо создать mind map в xmind (или подобной программе) редактируемый. Желательно до четверга 27.12.18. Один mind map есть в pdf другой - рукописный скан.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать landing page

    Требуется создание landing page с формой обратной связи и звонка с сайта, оптимизированная для продвижения, кросс-браузерная верстка, мобильная версия, возможность дальнейшей реализации выбора языка. Особых требований к дизайну нет, он просто должен быть не уродлив ...

    Форма обратной связи
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить свежую версию Джумлы и подправить сайт

    Есть старый сайт (более 5 лет) на Джумле. Стоит на хостинге Джино. Требуется обновить версию джумлы, восстановить работоспособность майта (там полазили и чуток попортили) и внести небольшие изменения в тексты. жду предложений по срокам и ценам.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вытянуть сайт и внести небольшие изменения

    Требуется вытянуть сайт с хостинга (пароль утрачен и не восстанавливается). На сайте около 20 страниц простого html. Внести небольшие изменения в зсайт и залить его на новый хостинг. Предложения по срокам и цене пишите в личку.

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать несколько рекламных баннеров

    Здравствуйте! Нам требуется дизайн нескольких рекламных баннеров/тизеров для взаимной рекламы собственных проектов. Возможно также будет необходимость вставки мест под баннера в дизайн/шаблон сайтов на Джумле и Вордпрессе, а также вставка счетчика яндекс метрики на эти сайты, ...

    WordPressJoomla
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Залить сайт Wordpress на хостинг

    Есть готовый сайт на движке WORDPRESS. Его нужно залить на хостинг Джино. Оплата сразу по исполнению, Вебмани, Яндекс, Пейпал, деньги на телефон, нал в Москве. Напишите вашу цену.

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен небольшой html сайт (курсы ин. яз.)

    Господа! Нам требуется небольшой 5-6 стр. сайт по тематике преподавание иностранных языков. Желательно с написанием вами уникальных (уникализированных) текстов. Примеры понравившихся сайтов пришлю в личку. Бюджет небольшой, выслушаю ваши предложения. Задача - сайт под ключ: текстовка, верстка, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Раскрутка, продвижение сайта бюро переводов

    Нам требуется раскрутчик для поискового продвижения сайта бюро переводов. Ключевые запросы есть, хотя с радостью выслушаем ваши предложения. Бюджет пока небольшой, но планируется его увеличение, сообразно отдаче от раскрутки. Seopult и т.д. подойдут, рассмотрим все ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Визуализация интерьера с размерами мебели и элект.

    Требуется визуализация и дизайн интерьера для малогабаритной двушки (ок. 44 м2) с нанесением размеров мебели и разводкой электричества (розетки, выключатели и т.д.) Бюджет обсуждаем. Подробности в личку.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вытянуть сайт из веб-архива

    Необходимо вытянуть сайт из вебархива, сменить мейл и телефон и залить на хостинг. Предлагайте срок и цену. сайт небольшой и несложный.

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Перелицовка имеющегося сайта + Джумла

    Здравствуйте! Имеется сайт, который необходимо: 1) Перелицевать (дизайн самый базовый, но эргономичный, пригодный и для юзеров и для поисковиков) 2) Натянуть все это счастье на Джумлу 3) Вмонтировать страницу оплаты по кредитным картам в соответствии с требованиями банка. Вот ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для 1С Бухгалтерии

    Необходима кастом написанная БД для ГСК. Функционал: реестр членов ГСК и кол-во машиномест укаждого члена, платежи, сдача целевых взносов и регулярных платежей, контактные данные и т.д. Поиск по базе по номеру машиноместа, фамилии, телефону ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод документов на иврит

    Здравствуйте! к завтрашнему утру необходим перевод 2-х документов на иврит. Ваши предложения пожалуйста в личку. Актуально до 20-00 сегодня

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вытянуть html сайт из web.archive .org

    Здравствуйте! Нам требуется вытянуть сайт из web.archive.org и поменять кое-что в тексте. Сайт страниц15-20, в основном html, несколько страниц на php Оплата на ЯндексДеньги. Укажите Вашу цену

    PHPHTML
    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание и ведение группы ВКонтакте

    Необходимо создать группу В КОНТАКТЕ, набрать от 1000 до 5000 друзей, положительных отзывов, вести группу, продвигать ключевые запросы и темы. От Вас хотелось бы опыта в этом типе продвижения и оригинальных идей, а также Ваши предложения ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание SEO-текста по шаблону

    Необходимо написания шаблонного SEO-текста для сайта бюро переводов примерный образец пришлю. Вкратце первые 2-4 абзаца - краткие сведения о языке, остальное о том как мы замечательлно переводим с и на этот язык. Первые 2-4 абзаца меняются, ...

    JoomlaТексты для сайта
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на Джумлу

    Здравствуйте! Имеется замечательный дизайн сайта. Теперь нам требуется специалист, который может "натянуть" его на Джумлу, установить Джумлу на нашем хостинге (Джино.ру), а также сверстать с полсотни страниц с типовым текстом под поисковики (опыт оптимизации сайтов ...

    Дизайн сайтаHTMLJoomla
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Установить свежую версию Джумлы и подправить сайт
Доволен сотрудничеством с Сергеем! Работаем дальше)
Самые наилучшие впечатления от работы с Романом! Все четко, просто, понятно и вовремя!
Ответный отзыв
yakimov-ps
Павел 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Залить сайт Wordpress на хостинг
Было приятно работать с Сергеем, четкая задача, своевременаня оплата.
Супер быстро и качественно! Самые положительные впечатления от сотрудничества! Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Вытянуть сайт из веб-архива
Отличный заказчик!
Марьяна замечательный исполнитель! Быстро, четко, красиво и качественно!! Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Lafaiet
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Нужен небольшой html сайт (курсы ин. яз.)
Все прошло успешно. рекомендую
Чуть медленнее, чем планировалось, но в целом все честно, красиво и аккуратно! Все доработки и замечания учтены. Впечатление вполне положительное!
Ответный отзыв
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Логотип, фирменный стиль (1-я страница сайта),
Сергей - прекрасный заказчик. С момента обсуждения деталей и до передачи исходников работа с ним доставляла только удовольствие. Сергей - это чёткие требования + доверие к дизайнеру + своевременная оплата. Рекомендую, как отличного заказчика.
Отличный дизайн сайта! Мария прекрасный профессионал! Прекрасное понимание поставленной задачи, и мастерское решение! Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв