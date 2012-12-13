Здравствуйте! Имеется сайт, который необходимо: 1) Перелицевать (дизайн самый базовый, но эргономичный, пригодный и для юзеров и для поисковиков) 2) Натянуть все это счастье на Джумлу 3) Вмонтировать страницу оплаты по кредитным картам в соответствии с требованиями банка. Вот ...