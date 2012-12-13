Добрый день! Мне необходимо развернуть сайт на Wordpress на хостинге Джино (восстановить из архива, залить базы и т.д), доработать (вставить рекламные ссылки и проч), и прикрутить парсер для автообновления инфы.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо привязать лендинг(возможно, оптимизировав его) к аккаунту в Инстаграм и настроить рекламу в Инстаграме.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать mind map в xmind (или подобной программе) редактируемый. Желательно до четверга 27.12.18. Один mind map есть в pdf другой - рукописный скан.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создание landing page с формой обратной связи и звонка с сайта, оптимизированная для продвижения, кросс-браузерная верстка, мобильная версия, возможность дальнейшей реализации выбора языка. Особых требований к дизайну нет, он просто должен быть не уродлив ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть старый сайт (более 5 лет) на Джумле. Стоит на хостинге Джино. Требуется обновить версию джумлы, восстановить работоспособность майта (там полазили и чуток попортили) и внести небольшие изменения в тексты. жду предложений по срокам и ценам.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется внести небольшие правки на сайт: добавить новый адрес, изменить несколько позиций в прайсе. Сайт www.notarized-translations.ruHTML-верстка31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется вытянуть сайт с хостинга (пароль утрачен и не восстанавливается). На сайте около 20 страниц простого html. Внести небольшие изменения в зсайт и залить его на новый хостинг. Предложения по срокам и цене пишите в личку.HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нам требуется дизайн нескольких рекламных баннеров/тизеров для взаимной рекламы собственных проектов. Возможно также будет необходимость вставки мест под баннера в дизайн/шаблон сайтов на Джумле и Вордпрессе, а также вставка счетчика яндекс метрики на эти сайты, ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт на движке WORDPRESS. Его нужно залить на хостинг Джино. Оплата сразу по исполнению, Вебмани, Яндекс, Пейпал, деньги на телефон, нал в Москве. Напишите вашу цену.Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
Господа! Нам требуется небольшой 5-6 стр. сайт по тематике преподавание иностранных языков. Желательно с написанием вами уникальных (уникализированных) текстов. Примеры понравившихся сайтов пришлю в личку. Бюджет небольшой, выслушаю ваши предложения. Задача - сайт под ключ: текстовка, верстка, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нам требуется раскрутчик для поискового продвижения сайта бюро переводов. Ключевые запросы есть, хотя с радостью выслушаем ваши предложения. Бюджет пока небольшой, но планируется его увеличение, сообразно отдаче от раскрутки. Seopult и т.д. подойдут, рассмотрим все ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется визуализация и дизайн интерьера для малогабаритной двушки (ок. 44 м2) с нанесением размеров мебели и разводкой электричества (розетки, выключатели и т.д.) Бюджет обсуждаем. Подробности в личку.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо вытянуть сайт из вебархива, сменить мейл и телефон и залить на хостинг. Предлагайте срок и цену. сайт небольшой и несложный.Прочее2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт, который необходимо: 1) Перелицевать (дизайн самый базовый, но эргономичный, пригодный и для юзеров и для поисковиков) 2) Натянуть все это счастье на Джумлу 3) Вмонтировать страницу оплаты по кредитным картам в соответствии с требованиями банка. Вот ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима кастом написанная БД для ГСК. Функционал: реестр членов ГСК и кол-во машиномест укаждого члена, платежи, сдача целевых взносов и регулярных платежей, контактные данные и т.д. Поиск по базе по номеру машиноместа, фамилии, телефону ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! к завтрашнему утру необходим перевод 2-х документов на иврит. Ваши предложения пожалуйста в личку. Актуально до 20-00 сегодняПереводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нам требуется вытянуть сайт из web.archive.org и поменять кое-что в тексте. Сайт страниц15-20, в основном html, несколько страниц на php Оплата на ЯндексДеньги. Укажите Вашу ценуПрочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать группу В КОНТАКТЕ, набрать от 1000 до 5000 друзей, положительных отзывов, вести группу, продвигать ключевые запросы и темы. От Вас хотелось бы опыта в этом типе продвижения и оригинальных идей, а также Ваши предложения ...Прочее8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написания шаблонного SEO-текста для сайта бюро переводов примерный образец пришлю. Вкратце первые 2-4 абзаца - краткие сведения о языке, остальное о том как мы замечательлно переводим с и на этот язык. Первые 2-4 абзаца меняются, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Имеется замечательный дизайн сайта. Теперь нам требуется специалист, который может "натянуть" его на Джумлу, установить Джумлу на нашем хостинге (Джино.ру), а также сверстать с полсотни страниц с типовым текстом под поисковики (опыт оптимизации сайтов ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт13 лет назад