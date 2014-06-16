Lafaiet

Екатерина Артюхова Lafaiet

 
34 годаУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Привет!

Меня зовут Екатерина. И я верстальщик :)

На веблансере я ищу интересные и дополнительные проекты для себя (дабы расширять кругозор помимо основного проекта), а также для своего напарника Святослава, который занимается веб-дизайном, версткой и раскруткой. С его работами можно ознакомится в нашем портфолио.

Отзывы заказчиков
pseurope
40 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка в футер
Созвонились, работу еще раз обсудили. Было легко общаться. Работа сделана очень быстро и качественно.
Очень приятный заказчик. Задачу ставит четко, оплату совершил сразу и добавил бонус. Было очень приятно сотрудничать, очень рекомендую!
Ответный отзыв
ElfWarrior
Виталий 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
Катерина с задачей справилась отлично, рекомендую!
С Виталием очень приятно работать. Очень хороший и адекватный заказчик, задачу ставит предельно ясно. Буду рада сотрудничеству в будущем
Ответный отзыв
khudiev
Руслан 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Доработки магазина на opencart
Все хорошо и очень недорого.
Было очень приятно сотрудничать, спасибо!
Ответный отзыв
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Разместить баннер и ссылки из меню
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Адекватный заказчик, четкое тз. Рекомендую
Ответный отзыв
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка 2х станиц
Все четко
все ок, рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
15 отзывов
$8/час
#349