Привет!

Меня зовут Екатерина. И я верстальщик :)

На веблансере я ищу интересные и дополнительные проекты для себя (дабы расширять кругозор помимо основного проекта), а также для своего напарника Святослава, который занимается веб-дизайном, версткой и раскруткой. С его работами можно ознакомится в нашем портфолио.