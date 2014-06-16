Екатерина Артюхова LafaietLafaiet
34 годаУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Привет!
Меня зовут Екатерина. И я верстальщик :)
На веблансере я ищу интересные и дополнительные проекты для себя (дабы расширять кругозор помимо основного проекта), а также для своего напарника Святослава, который занимается веб-дизайном, версткой и раскруткой. С его работами можно ознакомится в нашем портфолио.
Портфолио
- Разработка и создание сайта streamline-english.ru240 просмотров
- Верстка на бутстрепе276 просмотров
- Верстка красивого текста для сайта229 просмотров
- Верстка страницы на Twitter Bootstrap251 просмотр
- Форма авторизации223 просмотра
- Vitrage.lviv.ua466 просмотров
- Художник Тарас Коштура1281 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Созвонились, работу еще раз обсудили. Было легко общаться. Работа сделана очень быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Задачу ставит четко, оплату совершил сразу и добавил бонус. Было очень приятно сотрудничать, очень рекомендую!
$25
10 баллов
8 лет назад
Катерина с задачей справилась отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
С Виталием очень приятно работать. Очень хороший и адекватный заказчик, задачу ставит предельно ясно. Буду рада сотрудничеству в будущем
$5
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо и очень недорого.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать, спасибо!
$15
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, четкое тз. Рекомендую
$15
10 баллов
10 лет назад
Все четко
Ответный отзыв
все ок, рекомендую
HTML-верстка
15 отзывов
$8/час
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