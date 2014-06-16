Разместить баннер и ссылки из меню

Сайт http://www.orha.ru

1. Есть картинка для мерцающего баннера с надписью "Финал" jpg

Ее нужно вставить перед

"Мастер аэрографии", чтобы получилось: ФИНАЛ - МАСТЕР аэрографии -

2012 начинается.

2. В меню "мастер аэрографии" http://prntscr.com/g91ek надо добавить 2011 и 2012 гг. (ссылки на какие страницы скажу)

Ваши предложения по цене и срокам?

Сайт http://www.orha.ru

1. Есть картинка для мерцающего баннера с надписью "Финал" jpg

Ее нужно вставить перед

"Мастер аэрографии", чтобы получилось: ФИНАЛ - МАСТЕР аэрографии -

2012 начинается.

2. В меню "мастер аэрографии" http://prntscr.com/g91ek надо добавить 2011 и 2012 гг. (ссылки на какие страницы скажу)