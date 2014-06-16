Разместить баннер и ссылки из меню

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  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки95 просмотров

Сайт http://www.orha.ru

1. Есть картинка для мерцающего баннера с надписью "Финал" jpg

Ее нужно вставить перед

"Мастер аэрографии", чтобы получилось: ФИНАЛ - МАСТЕР аэрографии -

2012 начинается.

2. В меню "мастер аэрографии" http://prntscr.com/g91ek надо добавить 2011 и 2012 гг. (ссылки на какие страницы скажу)

Ваши предложения по цене и срокам?

Сайт http://www.orha.ru

1. Есть картинка для мерцающего баннера с надписью "Финал" jpg

Ее нужно вставить перед

"Мастер аэрографии", чтобы получилось: ФИНАЛ - МАСТЕР аэрографии -

2012 начинается.

2. В меню "мастер аэрографии" http://prntscr.com/g91ek надо добавить 2011 и 2012 гг. (ссылки на какие страницы скажу)

13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lafaiet
36 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
+
Адекватный заказчик, четкое тз. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Lafaiet
36 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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