под iphone см psd во вложении
Поправить верстку в IE 8
Добрый день!
Требуется поправить верстку в IE 8
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