Верстка joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок155 просмотров

Необходимо перенести верстку со старого работающего проекта (на самописной cms) на новый на joomla 2.5

будет большим преимуществом, если вы можете работать в субботу и воскресенье.

По сложности проект среднего уровня. тем более нарезать на верстку уже не нужно. главное новый отверстать проект так, чтоб не было видимых различий со старой версией.

элементов с модулями довольно много, хотя многие из них идентичны, но проект серьезный, поэтому спрашивать будем качественную работу.

Верстать нужно будет шаблоны самой joomla, jomsocial, musiccollection, myblog.

оставляйте свои контакты. icq предпочтительно для общения.

кандидатам будет показаны старый и новый проект для более точной оценки.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

No_Mosk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$200
5 дней
К сожалению ошибся в данном человеке, дав ему в руки серьезный проект. В итоге прошло больше недели, "сделано" 15% работы. на связь нужно было вытягивать и просить включать видимость в icq, в итоге через неделю ни почта ни icq перестали отвечать, удалось только поймать на этом сайте, и работу посмотреть на скринах (которые тоже пришлось выпрашивать), т.к. хотелось верить, что сделано столько сколько говорил Александр, но увы, опасения подтвердились. Поэтому на этом наше сотрудничество закончилось. p.s. не хотел писать отрицательный отзыв, но думаю если Александр хочет чего то добиться, то он не обидится, а начнет развивать качества которых к сожалению еще не хватает (ответственность, не скромность(лучше задать вопрос и продолжать работать, чем умолчать и потерять время), пунктуальность, доступность.

Заявки фрилансеров

No_Mosk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад

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