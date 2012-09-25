Есть страница с картой http://maps.by/m_loc.html?zoom=7&lat=6171046.90626&lon=546324.79751&layers=B00000TT#mappage . Надо доработать верстку по моему заданию. Крепкие знания jQuery, JS, OpenLayers, HTML, CSS. Разобраться с API Яндекс.Детектор. Подробнее при общении.
Верстка joomla
Необходимо перенести верстку со старого работающего проекта (на самописной cms) на новый на joomla 2.5
будет большим преимуществом, если вы можете работать в субботу и воскресенье.
По сложности проект среднего уровня. тем более нарезать на верстку уже не нужно. главное новый отверстать проект так, чтоб не было видимых различий со старой версией.
элементов с модулями довольно много, хотя многие из них идентичны, но проект серьезный, поэтому спрашивать будем качественную работу.
Верстать нужно будет шаблоны самой joomla, jomsocial, musiccollection, myblog.
оставляйте свои контакты. icq предпочтительно для общения.
кандидатам будет показаны старый и новый проект для более точной оценки.
Выбранный исполнитель
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