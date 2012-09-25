Необходим парсер авто.ру Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU (главное те, которые уже есть в базе, но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде HTML + оповещение звуком о новом объявлении и количество просмотров Рассмотрю также варианты готовой реализации данного проекта.

Добавление:

Суть заключается в следующем:

При публикации объявления на авто.ру, объявление отображается на сайте не сразу, однако если мы опубликуем объявление, буквально сразу мы видим у него от 3 и более просмотров на сайте. Это результат работы парсера объявлений, примерно такой парсер и необходим — нужно видеть объявления, которые уже есть в базе, но которых еще нет в поиске. пример есть в фото