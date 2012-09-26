Верстка HTML/CSS и немного JQuery

Добрый день господа.

Нужны услуги по разработке клиентской части сайта. Превью выложено ниже.

Проект только для самостоятельных мастеров. Юр.лиц попрошу не беспокоить.

Фрилансерам с рейтингом и отзывами предоплата 50%

Оплата без задержек.

некоторые условности - если проект не завершается по вне заказчика, перерасчет затраченного труда на момент приостановки работ.

если проект не завершается по вине исполнителя - оплата не производиться.

Коротко о себе - Как фрилансер https://www.free-lance.ru/users/Myaut/

Как заказчик https://www.free-lance.ru/users/demidzolotukhin/