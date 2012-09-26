Верстка HTML/CSS и немного JQuery

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок165 просмотров

Добрый день господа.

Нужны услуги по разработке клиентской части сайта. Превью выложено ниже.

Проект только для самостоятельных мастеров. Юр.лиц попрошу не беспокоить.

Фрилансерам с рейтингом и отзывами предоплата 50%

Оплата без задержек.

некоторые условности - если проект не завершается по вне заказчика, перерасчет затраченного труда на момент приостановки работ.

если проект не завершается по вине исполнителя - оплата не производиться.

Коротко о себе - Как фрилансер https://www.free-lance.ru/users/Myaut/

Как заказчик https://www.free-lance.ru/users/demidzolotukhin/

CSSHTMLjQuery
13 лет назад
Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$60
2 дня
Денис отлично справился с задачей и выполнил раньше срока. кроссбраузерная верстка,чистый чистый. Рекомендую! +1
Отличный заказчик! Всегда на связи, быстрый расчёт. Очень рекомендую и надеюсь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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