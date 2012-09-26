Вот сайт http://okna-volodar.ru а эскиз баннера в приложении. Я знаю есть готовые флеш-компоненты, позволяющие менять картинки и дату. Именно такой и нужно поставить, возможны некоторые отступленья от макета. Срок до завтра. Пишите цену.
Простая верстка
Сверстать макет в приложении:
1. Ширина - 990 пкс
2. Кроссбраузерность
3. Карусель
4. Верстка бестабличная
Оплата в WMZ по факту
Выбранный исполнитель
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