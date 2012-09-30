Нужна верстка для Shopos

Очень и очень доволен работой Виктории!!!!!!!!!! Шикарная работа, все сделано на высшем уровне. Работает уверенно, всегда в сети, все вопросы решались легко и без осложнений. Проект создавал в третий раз т.к. до этого ни один фрилансер не смог справиться с заданием. К моему счастью выбрал именно того исполнителя, который все сделал так как мне надо. Если думаете над тем кого выбрать, то Виктория именно тот человек, кто сможет справиться с любым проектом.