Нужна верстка для Shopos

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка142 просмотра

Добрый день!

Нужно подключить уже сверстанный в HTML дизайн к сайту на SHOPOS. Сверстаны 3 страницы - Главная, Каталог и Карточка товара. Саму верстку могу прислать на почту для ознакомления.

Спасибо.

HTML
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Очень и очень доволен работой Виктории!!!!!!!!!! Шикарная работа, все сделано на высшем уровне. Работает уверенно, всегда в сети, все вопросы решались легко и без осложнений. Проект создавал в третий раз т.к. до этого ни один фрилансер не смог справиться с заданием. К моему счастью выбрал именно того исполнителя, который все сделал так как мне надо. Если думаете над тем кого выбрать, то Виктория именно тот человек, кто сможет справиться с любым проектом.
Всё отлично! Четкая и грамотная постановка задачи. Приятно было рабояC. Ть. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад