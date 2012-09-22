На постоянную работу требуется HTML-coder (верстальщик). Опыт работы и наличие портфолио обязательно! Основные требования: - владение HTML/CSS2/CSS3; - уверенное владение навыками блочной верстки; ...
Верстка одной страницы
Доброго времени уважаемые фрилансеры, необходимо валидно сверстать одну страницу со слайдером, макет предоставлю при личной переписке
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