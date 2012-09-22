Верстка одной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок218 просмотров

Доброго времени уважаемые фрилансеры, необходимо валидно сверстать одну страницу со слайдером, макет предоставлю при личной переписке

13 лет назад
svetstepanova
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

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