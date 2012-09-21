Верстка нужна. 3 страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки296 просмотров

Скрины в аттаче

http://www.sendspace.com/filegroup/JG5pytiwiigcnsncEqdcuxE6EHhiuOTj

ваша цена и сроки?

13 лет назад
vladimirks
Федоров 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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