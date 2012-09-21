есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли). Нужно. 1. Растянуть диз на всю ...
Верстка нужна. 3 страницы
Скрины в аттаче
http://www.sendspace.com/filegroup/JG5pytiwiigcnsncEqdcuxE6EHhiuOTj
ваша цена и сроки?
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