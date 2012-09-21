Приватный проект для KurchenkoOA

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка82 просмотра

Исправление ошибок в верстке

13 лет назад
real-people
Григорий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KurchenkoOA
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая постановка задачи! Своевременная оплата! Приятный в общении человек! Было очень приятно работать с ним, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

KurchenkoOA
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад