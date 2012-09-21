Приватный проект для KurchenkoOA

Для уже сверстанной ГС http://cognitive.ru/ сверстать внутреннюю страницу. Желательно чтобы верстальщик имел навыки написания скриптов на профессиональном уровне -- будут еще страницы. Верстать нужно с png + тексты в доке. Оплата вебмани, Liqpay/Приват-24.