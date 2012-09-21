jpg в приложении. псд имеются.
Верстальщик/java-script специалист
Привет. Нам в команду на постоянную основу необходим спец по верстке.
Сейчас мы работаем над стартапом представляющим SaaS систему, внутри: gamification, управление своей профессиональной кармой, нефинансовая мотивация сотрудников, биржа фриланс проектов. Мы вышлем тебе описание задачи на верстку, скрины и ты оценишь сроки/стоимость.
Мы ждем от тебя что ты: 1. Любишь свое дело 2. Запросто управляешся с версткой 3. Не чураешься и даже наоборот неровно дышишь к java-script 4. Посматриваешь в сторону адаптивнй верстки 5. Имел дело с git и системой управления задачами аля Redmine\Jira.
Ты от нас можешь ждать: 1. Работу по собственноу графику (расматриваем человека как удаленно, так и из Москвы) 2. Интересную работу и не стандатные задачи 3. Отличную команду 4. После прохождения испытательного срока заработную плату выше средне-рыночной.
P.S. Мы сэкономим взаимное время если вы в заявке расскажете над какими проектами работали. Вобщем, хвалитесь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
нужно быстро, баннер готов. 10 долларов бюджет.Завершен13 лет назад
Нужно перенести сайт сделанный на Wordpress на CMS Bigcommerce.Com с сохранением текущего дизайна Если вы не знакомы с Bigcommerce.Com то требуются только знания версткиHTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Разместить 10 статей на сайте, немного переделать меню от вас цена и сроки. подробности в личку ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО КОНТЕНТ ИМЕЕТСЯ, НУЖНО ПРОСТО ЕГО РАЗМЕСТИТЬ И ВНЕСТИ ...Завершен13 лет назад
Нужно сверстать шаблон с готового сайта. Т.е. есть сайт нужно скопировать диз, и сверстать из этого шаблон. Также шаблон нужно будет немного видоизменить т.к. у сайта-примера сайдбар есть только на главной, а нужен сквозной сайдбар. ...Завершен13 лет назад
На странице http://berry-lady.ru/psihologiya/otnosheniya/298-pochemu-muzhchiny-izmenyayut-zhenam.html есть содержание, откуда можно быстро перейти в нужное место внутри страницы, но при переходе блок улетает вверх. Необходимо подправить css, что бы блок не улетал и отображался весь текст страницы.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Выручите неумеху пожалуйста....я тут удалила какой то материал в джумле....(((( в корзину и пропал сайт из инета!!! помогите вернуть пжл!!!!HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
От вас цена, сроки и примеры работ. Без предоплаты. p.s. Вы должны знать разницу между "сверстать HTML" и "сделать шаблон для Joomla" и иметь соответствующий опыт.Завершен13 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать главную страницу (со jQuery-слайдером) и внутряк (и ещё кое-чего по мелочи, типа ui-элементов, расскажу исполнителю и в процессе). При этом учитывать, что всё это позже будет запилено мною под WordPress. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть блок-схема, описывающая алгоритм интерактивного взаимодействия с пользователем в режиме: вопрос->информационный текст -> следующий вопрос и т.д. Надо на основании блок-схемы сделать создать страницу со скриптами, реализующую такое взаимодействие. Реализовать надо в общей стилистике ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад