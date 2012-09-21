Верстальщик/java-script специалист

Привет. Нам в команду на постоянную основу необходим спец по верстке.

Сейчас мы работаем над стартапом представляющим SaaS систему, внутри: gamification, управление своей профессиональной кармой, нефинансовая мотивация сотрудников, биржа фриланс проектов. Мы вышлем тебе описание задачи на верстку, скрины и ты оценишь сроки/стоимость.

Мы ждем от тебя что ты: 1. Любишь свое дело 2. Запросто управляешся с версткой 3. Не чураешься и даже наоборот неровно дышишь к java-script 4. Посматриваешь в сторону адаптивнй верстки 5. Имел дело с git и системой управления задачами аля Redmine\Jira.

Ты от нас можешь ждать: 1. Работу по собственноу графику (расматриваем человека как удаленно, так и из Москвы) 2. Интересную работу и не стандатные задачи 3. Отличную команду 4. После прохождения испытательного срока заработную плату выше средне-рыночной.

P.S. Мы сэкономим взаимное время если вы в заявке расскажете над какими проектами работали. Вобщем, хвалитесь.