Верстка и натяжка на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки134 просмотра

jpg в приложении. псд имеются.

Opencart
13 лет назад
PrioG
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$150
7 дней
Сделал раньше срока и очень качественно. Не динамил по доработкам, по которым не требовал доплат. И почти всегда на связи, в т.ч. голосовой. В общем придраться не к чему. Рекомендую.
Чётко поставленная задача, своевременная оплата. Всё ок.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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