Разместить 10 статей на сайте, немного переделать меню от вас цена и сроки. подробности в личку ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО КОНТЕНТ ИМЕЕТСЯ, НУЖНО ПРОСТО ЕГО РАЗМЕСТИТЬ И ВНЕСТИ ...
Верстка сайта
Нужно перенести сайт сделанный на Wordpress на CMS Bigcommerce.Com
с сохранением текущего дизайна
Если вы не знакомы с Bigcommerce.Com то требуются только знания верстки
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