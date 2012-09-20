Сверстать главную и внутряк (+ по мелочи)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок193 просмотра

Добрый день.

Нужно сверстать главную страницу (со jQuery-слайдером) и внутряк (и ещё кое-чего по мелочи, типа ui-элементов, расскажу исполнителю и в процессе). При этом учитывать, что всё это позже будет запилено мною под WordPress.

Называйте свои цены и сроки.

jQueryWordPress
13 лет назад
kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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