Сверстать главную и внутряк (+ по мелочи)

Добрый день.

Нужно сверстать главную страницу (со jQuery-слайдером) и внутряк (и ещё кое-чего по мелочи, типа ui-элементов, расскажу исполнителю и в процессе). При этом учитывать, что всё это позже будет запилено мною под WordPress.

Называйте свои цены и сроки.