Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта Внести правку в форму заказа, дизайн страницы checkout и т.д на движке WP-Ecommerce plugin for Wordpress
Prestashop - доработать страницу товара
Сайт openshop.com.ua
Сейчас нужно оформить красиво закладку "Характеристики" - что б они выводились таблицей.
Установлен модуль группирования характеристик.
Интересен человек, который имеет опыт работы с этим движком - будет еще много заданий.
Заявки фрилансеров
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