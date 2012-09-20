Prestashop - доработать страницу товара

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки141 просмотр

Сайт openshop.com.ua

Сейчас нужно оформить красиво закладку "Характеристики" - что б они выводились таблицей.

Установлен модуль группирования характеристик.

Интересен человек, который имеет опыт работы с этим движком - будет еще много заданий.

PrestaShop
13 лет назад
poezdaty
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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