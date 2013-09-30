Требуется помощь в верстке. Необходимо поправить меню на сайте.
Необходимо немного доработать сайт ВАМШОП
Вот над этим сайтом нужно поработать http://brasletov.in.ua магазин работает на ВАМШОПЕ
Собственно что нужно сделать:
-.добавить готовый контент на страницы. ( на 2 страницы)
-.добавить один баннер, подключить гиппер ссылку к нему, и еще к одному уже установленному баннеру
-.настроить каталог, убрать автоматическое упорядочивание разделов по алфавиту
Обратите внимание для того чтобы была правильная последовательность разделов мне пришлось каталог
номеровать алфавитом, это нужно исправить!
- в письме которое приходит автоматически покупателю после завершения сделки текст подкорректировать
-.включить каталог
-.включить,настроить рубрику Новые поступления
-.поправить верстку, при первом попадание
- на сайте товар из рубрики Лидеры продаж проваливается при первом визите в магазин- нужно поправить!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка26 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужен определённого рода автокомплит, типа как на iTunes (см. вложение, кто ещё ни разу не пользовался): вводим какие-то символы в строку поиска, по мере уточнения запроса фильтруются элементы, т.е. определённого рода ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
сверстать псд. валидно, кроссбраузерно, по макету.Завершен13 лет назад
Сверстать и натянуть на joomla Не сложная работа, будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен Укажите пожалуйста цену и сроки Спасибо!Завершен13 лет назад
- $100
Нужна верстка главной страницы по psd макету. кроссбраузерная верстка резиновая верстка divHTML-верстка38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт http://v-zakladki.ru/ Является неким сервисом http://v-zakladki.ru/zakladki/poluchi-odnu-knopku-so-vsemi-soc-zakladkami.html для получения кодов для вставки на сайт соц закладок, кнопок соц сетей. Сайт разработан на WP, но такой движок под ...Завершен13 лет назад
- $100
Поправить футер. Починить слайдер. Прописать тайтпы к 2-ум страницам. Изменить дизайн страницы поселка(в приложении). Указывайте цену и сроки. Знание php, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
необходимо реализовать слайдер по указанному мной примеру(один в один), работа не сложная для профессионала в этом деле, пример покажу при личном общенииHTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется поправить глюк в IE7,IE8 при отображение меню Skype : Deorg-skHTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется установить готовый дизайн на главную (20$), дизайн готов, сдан в psd формате. Возможно что выявиться дополнительные работы - оплата отдельнo.Завершен13 лет назад