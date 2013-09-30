Необходимо немного доработать сайт ВАМШОП

Вот над этим сайтом нужно поработать http://brasletov.in.ua магазин работает на ВАМШОПЕ

Собственно что нужно сделать:

-.добавить готовый контент на страницы. ( на 2 страницы)

-.добавить один баннер, подключить гиппер ссылку к нему, и еще к одному уже установленному баннеру

-.настроить каталог, убрать автоматическое упорядочивание разделов по алфавиту

Обратите внимание для того чтобы была правильная последовательность разделов мне пришлось каталог

номеровать алфавитом, это нужно исправить!

- в письме которое приходит автоматически покупателю после завершения сделки текст подкорректировать

-.включить каталог

-.включить,настроить рубрику Новые поступления

-.поправить верстку, при первом попадание

- на сайте товар из рубрики Лидеры продаж проваливается при первом визите в магазин- нужно поправить!