Необходимо немного доработать сайт ВАМШОП

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка155 просмотров

Вот над этим сайтом нужно поработать http://brasletov.in.ua магазин работает на ВАМШОПЕ

Собственно что нужно сделать:

-.добавить готовый контент на страницы. ( на 2 страницы)

-.добавить один баннер, подключить гиппер ссылку к нему, и еще к одному уже установленному баннеру

-.настроить каталог, убрать автоматическое упорядочивание разделов по алфавиту

Обратите внимание для того чтобы была правильная последовательность разделов мне пришлось каталог

номеровать алфавитом, это нужно исправить!

- в письме которое приходит автоматически покупателю после завершения сделки текст подкорректировать

-.включить каталог

-.включить,настроить рубрику Новые поступления

-.поправить верстку, при первом попадание

- на сайте товар из рубрики Лидеры продаж проваливается при первом визите в магазин- нужно поправить!

13 лет назад
vseife00
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nik_kl
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
Спасибо за качественно выполненную работу!
Все хорошо, оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

Nik_kl
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • JQuery-автокомплит а-ля фильтр iTunes

    Здравствуйте! Нужен определённого рода автокомплит, типа как на iTunes (см. вложение, кто ещё ни разу не пользовался): вводим какие-то символы в строку поиска, по мере уточнения запроса фильтруются элементы, т.е. определённого рода ...

    jQuery
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и натянуть на joomla

    Сверстать и натянуть на joomla Не сложная работа, будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен Укажите пожалуйста цену и сроки Спасибо!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделка сайта

    $50

    Сайт http://v-zakladki.ru/ Является неким сервисом http://v-zakladki.ru/zakladki/poluchi-odnu-knopku-so-vsemi-soc-zakladkami.html для получения кодов для вставки на сайт соц закладок, кнопок соц сетей. Сайт разработан на WP, но такой движок под ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Слайдер

    $10

    необходимо реализовать слайдер по указанному мной примеру(один в один), работа не сложная для профессионала в этом деле, пример покажу при личном общении

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад