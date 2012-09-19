Правка верстки в IE

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Закрыт9 заявок142 просмотра

Здравствуйте, требуется поправить глюк в IE7,IE8 при отображение меню

Skype : Deorg-sk

13 лет назад
DebinPro
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров