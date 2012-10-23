Сверстать и посадить на Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок176 просмотров

Необходим ответственный человек. Сроки сжатые, 27 сентября - крайний срок.

Верстка не сложная. Объем - 8 страниц. Все это нужно посадить на Джумлу или любой другой бесплатный движок.

Основные сложности:

- Слайдер на главной странице

- Несколько категорий товаров

- Кнопка "оформить заказ", которая должна письмо с данными полей отсылать на 2 почтовых ящика (покупателя и фирмы)

Больше подробностей выбранному исполнителю.

Joomla
13 лет назад
Fishcker
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ndrew
Хащин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$90
4 дня
Хороший и ответственный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую !
Отличный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Ndrew
Хащин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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