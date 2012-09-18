Необходимо доделать вёрстку и натянуть свёртсанное на openCart, в приложенном архиве: 1) Папка с psd 2) Папка с готовой вёрсткой 3) Папка "Как должно быть" – это .png файлы, ...
Проблема в верстке сайта
Сайт не открывается под мобильными приложениями! Нужно исправить проблему, чтобы без проблем работал под iphone, ipad, нужно чтобы сайт просто открывался и не чего более! Сайт на движке joomla 1.5
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