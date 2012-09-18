Необходимо доделать вёрстку и натянуть свёртсанное на openCart, в приложенном архиве:

1) Папка с psd

2) Папка с готовой вёрсткой

3) Папка "Как должно быть" – это .png файлы, сделанные из .psd

И файлик "правки.txt" – тут описаны все правки, которые необходимо сделать. Оцените время и сумму, работаем в 2 этапа – сначала доделываем вёрстку, затем натягиваем.

https://dl.dropbox.com/u/17309724/cifrosky/cifrosky.ra