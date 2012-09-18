Доделать вёрстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки204 просмотра

Необходимо доделать вёрстку и натянуть свёртсанное на openCart, в приложенном архиве:

1) Папка с psd

2) Папка с готовой вёрсткой

3) Папка "Как должно быть" – это .png файлы, сделанные из .psd

И файлик "правки.txt" – тут описаны все правки, которые необходимо сделать. Оцените время и сумму, работаем в 2 этапа – сначала доделываем вёрстку, затем натягиваем.

https://dl.dropbox.com/u/17309724/cifrosky/cifrosky.ra

Opencart
13 лет назад
colix
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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