Сверстать и js-ить 10 страниц

Требуется сверстать и заджаваскриптить 10 страниц качественно и в срок.

Дизайны только после собеседования.

IE8+

При выполнении задания без нареканий четко и в срок бонус в виде 2 тысяч руб, с бонусом получится 15 000руб. При срыве сроков более чем на сутки штраф 2 тысяч руб.

Выполнение проекта постраничное. Срок на весь проект 7 рабочих дней.

Важно наличие скайпа и микрофона. Быть в доступе в дневное время обязательно.

Обязательно приложите 3-4 самых сложных на ваш взгляд работы, что бы я смог оценить ваш уровень.

Нужен человек с большим опытом работы.