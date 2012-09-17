Сверстать и js-ить 10 страниц

$430
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок165 просмотров

Требуется сверстать и заджаваскриптить 10 страниц качественно и в срок.

Дизайны только после собеседования.

IE8+

При выполнении задания без нареканий четко и в срок бонус в виде 2 тысяч руб, с бонусом получится 15 000руб. При срыве сроков более чем на сутки штраф 2 тысяч руб.

Выполнение проекта постраничное. Срок на весь проект 7 рабочих дней.

Важно наличие скайпа и микрофона. Быть в доступе в дневное время обязательно.

Обязательно приложите 3-4 самых сложных на ваш взгляд работы, что бы я смог оценить ваш уровень.

Нужен человек с большим опытом работы.

JavaScript
13 лет назад
don_Huan
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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