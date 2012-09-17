Здравствуйте, требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. Сейчас нужно сверстать очень простенькую страничку. Можно начинающий. Оставляйте скайп
Заверстать дизайн под Ucoz
Есть несколько несложных дизайнов (главная и подстраницы) сайтов-визиток. Исходники в .psd. Нужно заверстать и установить на Ucoz.
От Вас стоимость и сроки за один дизайн.
Будет круто если у соискателя уже есть опыт подобной работы и Вы сможете приложить ссылки на сайты созданные вами на Ucoz.
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