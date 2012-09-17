Заверстать дизайн под Ucoz

Есть несколько несложных дизайнов (главная и подстраницы) сайтов-визиток. Исходники в .psd. Нужно заверстать и установить на Ucoz.

От Вас стоимость и сроки за один дизайн.

Будет круто если у соискателя уже есть опыт подобной работы и Вы сможете приложить ссылки на сайты созданные вами на Ucoz.