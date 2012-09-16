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Съехала верстка, нужно поправить
не могу понять почему съехала.
http://nov-lek.ru/chistaya-pribyl-sollers-v-i-polugodii-2011-g-sostavila-897-mln-rublej.htm
пишите стоимость устранения, выберу кто дешевле и буду работать!
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