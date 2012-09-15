Помощь в верстке сайта (на базе готового шаблона)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок172 просмотра

Внимание – верстка на базе уже готового шаблона (не с нуля)

Необходимо на основе шаблона сделать новую верстку,

а также помочь внести небольшие исправления в готовый проект (только верстка)

К работе необходимо приступить немедленно

Очень желательно возможность общения по Скайпу(icq)

Что необходимо сверстать – в приложении

13 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров