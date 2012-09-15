Мы приглашаем в команду опытного верстальщика для долгосрочного сотрудничества для работы над сложными и интересными задачами. Наш проект – социальная сеть для всей семьи «Веселый Жираф», www.happy-giraffe.ru Обязательные ...
Помощь в верстке сайта (на базе готового шаблона)
Внимание – верстка на базе уже готового шаблона (не с нуля)
Необходимо на основе шаблона сделать новую верстку,
а также помочь внести небольшие исправления в готовый проект (только верстка)
К работе необходимо приступить немедленно
Очень желательно возможность общения по Скайпу(icq)
Что необходимо сверстать – в приложении
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