Сверстать сайт и написать jquery скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки187 просмотров

Проект для опытных верстальщиков со знаниями jquery!

Есть дизайн сайта для мини-отеля (хостела).

ЗАДАЧА:

В дизайне по бокам экрана висят шторы, нужно написать свой небольшой скрипт, который будет отодвигать эти шторы по краям экрана, точнее за пределы экрана (никакой реалистичности тут делать не нужно, просто плавно отодвинуть слои со шторамы за экран), после того, как пользователь кликнет по любой ссылке в меню.

Большая картина со слайдером должна исчезнуть, а меню подняться выше т.е. главная как бы трансформируется под вид внутренней страницы, перед тем, как произойдет переход на внутреннюю.

Еще сверху висят флажки - один со сменой языка, второй с картой. При клике на флажок карты - сверху должен плавно выдвигаться блок с яндекс картой в контенте. У блока фиксированная высота и резиновая ширина (на весь экран).

На внутренней странице уже никакой дополнительной анимации нет, просто обычная страница, очень похожая на главную, с единственным скриптом - выпадающим меню (как и на главной).

PS: Предлагайте свои цены. Сроки - желательно оперативно.

jQuery
13 лет назад
designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sarmat2509
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Благодарю за качественно проделанную работу. С анимацией попали в точку с первого раза, корректировок практически не было. Очень доволен, будем еще сотрудничать!
Спасибо Павлу за интересный проект! Сработались с первого раза. И с оплатой никаких проблем! Успехов! Всем советую!!!

Заявки фрилансеров

sarmat2509
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад