Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня. Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца. примеры макетов прикладываю
Сверстать сайт и написать jquery скрипт
Проект для опытных верстальщиков со знаниями jquery!
Есть дизайн сайта для мини-отеля (хостела).
ЗАДАЧА:
В дизайне по бокам экрана висят шторы, нужно написать свой небольшой скрипт, который будет отодвигать эти шторы по краям экрана, точнее за пределы экрана (никакой реалистичности тут делать не нужно, просто плавно отодвинуть слои со шторамы за экран), после того, как пользователь кликнет по любой ссылке в меню.
Большая картина со слайдером должна исчезнуть, а меню подняться выше т.е. главная как бы трансформируется под вид внутренней страницы, перед тем, как произойдет переход на внутреннюю.
Еще сверху висят флажки - один со сменой языка, второй с картой. При клике на флажок карты - сверху должен плавно выдвигаться блок с яндекс картой в контенте. У блока фиксированная высота и резиновая ширина (на весь экран).
На внутренней странице уже никакой дополнительной анимации нет, просто обычная страница, очень похожая на главную, с единственным скриптом - выпадающим меню (как и на главной).
PS: Предлагайте свои цены. Сроки - желательно оперативно.
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