Качественная div-верстка одной страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок235 просмотров

Нужно качественно отверстать одну достаточно простую страницу из PSD.

Резиновая верстка, одинаковое отображение в последних версиях IE, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

13 лет назад
arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$15
1 день
Отлично сверстал макет сайта, кроссбраузерно, все как нужно. Были мелкие недочеты, но все быстро исправил. 10 баллов!
Приятно работать с человеком! Адекватно указывал на недочеты - которые в последствие успешно исправлены. Как заказчик - приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад