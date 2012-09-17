Раздел видео в Wordpress

В общем хочу одну фишку на своем сайте, те кто сможет справится, приму в задание.

Есть категория на сайте: Видео обзоры Игр

Создаю посты, в которых есть видео с YouTube и небольшое описание. Хочу в сайдбаре выделить блок, в который будут выносится 3 последних видео (именно видео, а не превъю новости) и подпись в виде URL на сам пост.