Верстка HTML5 + js кроссплатформенно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок197 просмотров

Уважаемые Фрилансеры!

Требуется Исполнитель (специалист, группа специалистов, студия и т.п.) на следующий проект:

- HTML5 + js верстка интерфейса сайта (Дизайн постраничный, ТЗ подробное, минимум спецэффектов)

- Кроссплатформенность (Win, Linux, Android , IOs) - обязательно (у вас должна быть возможность протестировать свою работу, помимо основной среды, как минимум на Андроиде)

- Кроссбраузерность (IE oт 8, Opera, FF, Chrome, Safari) и валидность верстки - важно

- Сроки и качество исполнения работы поощряются финансово

Заявки сопровождайте добавлением в скайп (см. профиль)

Работа срочная, и достойно оплачиваемая.

Возможно "продолжение" - по результатам работы

AndroidHTMLiOSJavaScriptLinux
13 лет назад
BryanNN
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

fdtc
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
Квалифицировнный, пунктуальный исполнитель. Задачу ловит "на лету", всегда на связи. Все четко и в срок. Работаем дальше 100%
Четкое ТЗ, полное понимание того, что нужно в итоге, своевременная оплата. Рекомендую

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fdtc
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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