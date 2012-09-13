Правки в верстке. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Необходимо внести несколько правок в верстку и местами доработать блоки вывода информации.

Макеты в PSD.

В целом шаблон сверстан на 90%

Верстка нужна под InstantCMS И конкретно под компонент InstantMaps

Срок - сутки.

После необходима доработка поисковика по объектам и фильтра при выводе объектов каталога.

13 лет назад
agerov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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