Правки в верстке. Срочно.

Необходимо внести несколько правок в верстку и местами доработать блоки вывода информации.

Макеты в PSD.

В целом шаблон сверстан на 90%

Верстка нужна под InstantCMS И конкретно под компонент InstantMaps

Срок - сутки.

После необходима доработка поисковика по объектам и фильтра при выводе объектов каталога.