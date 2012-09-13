Сделать верстку кроссбраузерной (проблемы IE)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок180 просмотров

Сделать верстку кроссбраузерной.

Имеются проблемы в отображении через IE.

13 лет назад
Lighter
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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