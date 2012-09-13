Нужно немного доверстать (подправить) интернет магазин: http://www.playingkart.ru
Сделать верстку кроссбраузерной (проблемы IE)
Сделать верстку кроссбраузерной.
Имеются проблемы в отображении через IE.
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