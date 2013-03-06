Добрый день! Ищу исполнителя для сдельных работ по запуску сайтов на WP... Что нужно: 1) Поиск шаблона под указанную тематику 2) Поиск контента (неуник) в Google - 30 статей по ключам (свежие записи) 3) Инстал WP + 1 плагин + ...
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Есть проект на Django и конструктор URL в кабинете, работает это на jQuery и интерфейс построенный на bootstrap 3.0. Конструктор нужно вынести в модалку и немного доработать. Надо будет еще написать маленькую модельку на пайтане ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Имеются 2 договора. Нужен легкий рерайт чтобы ничего не испортить :) 1 договор рерайт на украинском языке 2 договора рерайта на русском языке Желательно чтобы исполнитель был с юридическим образованием :)Завершен10 лет назад
Необходимо подключить новую верстку к Django. Текущая верстка реализована на Twitter Bootstrap. Новая на getbootstrap.com Подробное ТЗ приложил. По тз можно сделать оценку. Пишите бюджет и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Задача простая и быстрая на 20-30 минут, просмотреть готовый код, сделать тестовые запросы, сделать фиксы, и связать с версткой поля (там тоже уже 90% подключено :)) ). Имеются 2 готовых php скрипта по 2-3 api call ...Закрыт10 лет назад
Получилось: 9703 символовЗавершен10 лет назад
Необходимо доработать приложение на Django и его поддерживать удаленно. Приложение является бекендом одного API сервиса. Подробная дока есть. Требования: Опыт программирования на Python от 2х лет. Знание и опыт работы с Django Опыт работы с mongodb, memcached, ...Закрыт10 лет назад
- $250
Привет всем!)) Работаем с двумя бекэндами по API. Загружаем заказы с бекенда1 в таблицу и меняем статусы заказам с по POST запросам с бекенда2 Знания php, mysql, jquery умение работать с чужими api По фронтенду готова таблица для ...Закрыт11 лет назад
- $250Закрыт11 лет назад
Нужно сделать глубокий рерайт статьи. Требование к исполнителю пол - женский :) Готовый текст нужно сбросить в том же виде что и дан. На исполнение 2-3часа. Срочно. Предлагайте бюджет.Завершен11 лет назад
- $15
6 фигур муж 6 фигур жен файлы приложены нужно нарезать фигуры по контору где фигуры будут залиты цветом что я дам и на прозрачном фоне (фона не будет) - каждая фигура отдельный файл .png, нужно нарезать качественно чтоб ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Задача только для тех кто сталкивался с данным движком. Необходимо установить и настроить по моим требованиям. Поставить 5-7 дополнений. Есть ссылки на все. ТЗ в личке. Требования: - Опыт работы с Joomla - Ответственность - Трудолюбие и усидчивостьСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Очень интересный движок имеет гибкую систему API Нам нужно написать некий кабинет в котором все будет выводится по API с движка, разные показатели, статистика и тд, для "базы" можно использовать готовый фреймворк. Подробное ТЗ по ...Закрыт11 лет назад
- $50
Сверстать небольшой элемент сайта вставить в нужное место и добавить js анимацию. Анимация - нужно сделать бегущие циферки с подсвечиванием (помигиванием) числа "бегут" от 0 до цифры X (x - выводит php переменная) и в конце помигивают ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно нарисовать дизайн CPA сети (иллюстрации, промо, UI, GUI etc) Примеры: admitad.com ad1.ru actionpay.ru actionads.ru cpanetwork.ru Пожелание по цветовой гамме: темный фон (серый или темносиний на ваше усмотрение). Подробнее в ТЗ. Главная страница С концептом в виде иллюстраций о механизме работы CPA сети, ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
Для разовых задачи и написаний модулей нужен человек, который хорошо ориентируется как в PHP там в JS (ajax) в верстке и тд. Сейчас нужно простой скрипт запустить. Я скину ТЗ в ЛС.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо поправить работу JS скрипта в перечисленных браузерах (IE 6 и 7) Стучаться квалифицированным JAVA программистам. Сайт по запросу в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать верстку кроссбраузерной. Имеются проблемы в отображении через IE.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть сайт продающий товар с формой заказа. Нужно корректно подключить форму заказа к OrderMaster PRO не меняя ее дизайна и особенностей. Нужен специалист знающий этот скрипт или готовый разобраться.Закрыт11 лет назад
- $5
В самом файле все понятно и просто. Кто сделает быстро - респект.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад