Lighter

Роман Lighter

 
38 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Создать баннеры во флеше
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Илья, отлично справился с заданием. Баннер понравился!
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Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сверстать готовый тест (js + div + php + cookie)
Всё сложилось удачно, бы простой заказ, своевременная оплата
Исправлено
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текста
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Спасибо работа сделана отлично!
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Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Юридический рерайт договоров
Очень приятное сотрудничество - заказчик четко объяснил, что требуется и адекватно среагировал на результат. Как заказчику - 21 бал. Буду рада продолжению совместной работы.
Очень хороший текст. Уникальность проверялось через адвего. Буду обращаться еще.
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irenmay
Ирина 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$38
10 баллов
11 лет назад
Глубокий рерайт статьи
Очень довольна сотрудничеством с Романом. Приятное общение, четко поставленная задача, своевременная оплата с неожиданным бонусом. Надеюсь, что еще когда-нибудь получится поработать с этим замечательным заказчиком. Рекомендую!
Очень доволен работой. Текст хорошо переписан. Ответственный подход - это радует!
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