Поправить 3 API call + связать версткой

Задача простая и быстрая на 20-30 минут, просмотреть готовый код, сделать тестовые запросы, сделать фиксы, и связать с версткой поля (там тоже уже 90% подключено :)) ).

Имеются 2 готовых php скрипта по 2-3 api call на каждый они регистрируют учетки на бекенде, они прописаны по доке, но где-то ошибки.

Их нужно связать с версткой header.php проставив правильно все name инпутов и тд. Почти сделано. Но может не правильно.

От части и это сделано, но нужно оттестить и поправить где есть косяки.

Файлы

api_reg_webmaster.php

api_reg_advertisers.php

Файл header.php верстка с формами

Файл main.js который принимает респонсы ответов первых двух скриптов status = 1 или 0

и выдает ошибку или сакссес текст на клиента

Дока по API по регистрации Адвертайзера api_reg_advertisers.php

"http://www.hasoffers.com/wiki/Advertiser:create" //эти два params для api кола можно связать в один но я не знаю как точно.

"http://www.hasoffers.com/wiki/AdvertiserUser:create"

Дока по API по регистрации Вебмастера api_reg_webmaster.php

"http://www.hasoffers.com/wiki/Affiliate:create" //эти два params для api кола связанны в php файле уже в один params.

"http://www.hasoffers.com/wiki/AffiliateUser:create"

Будут еще задачи. Надо будет писать 2 api call с нуля.

Файлы вышлю выбранному кандидату.