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Требуется написать Парсер сайтов
Ищу человека, который сможет спарсить нужные мне сайты с определенными действиями.
Т.е.:
оставить нужные блоки на сайте, остальное удалить;
Перевести сайт в html вид (1 страница - 1 файл);
Вставить нужную мне информацию в шаблон сайта и выводить в определенном месте (типо include);
и т.п.
Информация, которую нужно будет парсить с сайтов:
Title, заголовки, текст, меню, ссылки (навигацию) и т.п. Попутно удаляя лишние элементы.
Пример того, как должны выглядеть страницы в итоге, я покажу.
В прицнипе, задаче не особо сложная, но и не самая простая.
Сайтов, для которых нужно будет сделать подобную работу - несколько. Так что у человека, которого выберу, буду заказывать достаточно постоянно.
Спасибо за внимание!
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