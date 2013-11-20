Требуется написать Парсер сайтов

Ищу человека, который сможет спарсить нужные мне сайты с определенными действиями.

Т.е.:

оставить нужные блоки на сайте, остальное удалить;

Перевести сайт в html вид (1 страница - 1 файл);

Вставить нужную мне информацию в шаблон сайта и выводить в определенном месте (типо include);

и т.п.

Информация, которую нужно будет парсить с сайтов:

Title, заголовки, текст, меню, ссылки (навигацию) и т.п. Попутно удаляя лишние элементы.

Пример того, как должны выглядеть страницы в итоге, я покажу.

В прицнипе, задаче не особо сложная, но и не самая простая.

Сайтов, для которых нужно будет сделать подобную работу - несколько. Так что у человека, которого выберу, буду заказывать достаточно постоянно.

Спасибо за внимание!