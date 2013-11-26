Поставить слайдер на главную (джумла)

нужно поставить слайдер на главную страницу этого сайта

http://www.tovi-farber.com/en.html

там, где девушка слайдер уже есть нужно поставить слайдер вместо картинки кольца

проект для человека разбирающегося в джаваскрипт т.к. если ставим просто модуль

то он конфликтует с другими скриптами на странице