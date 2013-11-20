Требуется создать сайт. Бюджетный. (Возможно уже ранее сделанный, т.е. переработать)

Тематика: строительная

Движок на ваше усмотрение, но нужна развертка на хосте.

Начальная настройка под поисковые системы, в том числе через Robots.txt.

Должна быть RSS-лента, Связь с аккаунтами ВК, твиттера и фэйсбука

Структура:

Верхнее горизонтальное меню (главная, вент. системы, кондиционеры, отопление, сант.тех, электромонтаж, видеонаблюдение портфолио, контакты) (Можно, лучше на JS с выпадающим списком).

Привязать кнопку: заказать обратный звонок

Меню справа и слева вертикальное, в них наполнение:

Кнопка: подписаться на новости

Новости

Статьи

На главной странице:

фотобанер с прокруткой под ним

6 фото с выбором работ по группам

Когда читаешь статьи, в конце сделать комментарии с возможностью создания сообщений через аккаунты в соцсетях.

Удобное администрирование.

Бюджет не велик, поэтому достаточно написать (либо скинуть ваш уже готовый, кому-то ранее сделанный) функционал, немного подправленный под мои запросы и добавить любой текст и фотки для дальнейшей понятной модерации. Дизайна, как вы поняли - нет. Подойдет любой, фотки закидываете любые.

Все обсуждаемо. Сроки не горят.

От Вас хочу услышать: сроки, примеры работ, контактные данные. (скайп, телефон всегда на связи — обязательно)