Требуется создать сайт. Бюджетный. (Возможно уже ранее сделанный, т.е. переработать) Тематика: строительная Движок на ваше усмотрение, но нужна развертка на хосте. Начальная настройка под поисковые системы, в том числе через Robots.txt. ...
Сверстанные макеты установить на cms
Сверстанные макеты установить на cms задание в приложение от вас сроки и бюджет какие варианты цмс установите
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