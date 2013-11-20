Сверстанные макеты установить на cms

Есть сайт по продаже автозапчастей, реализованный на CMS Joomla, надо организовать каталог с фильтром товаров, т. е. пользователь выбирает марку машины, ее класс и т. д. и выводится список товаров из базы (примеры: www.exist.ru/, www.autodoc.ru/). ...