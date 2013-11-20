Несколько программных доработок. Joomla 3

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Проект http://goo.gl/VLb0aV

Система joomla 3 + joomshoppping

Что нужно сделать (ссылки на задачи в нашем Таск Менеджере):

http://p.natix.ru/public/index.php?path_info=s%2Frequest%2FTT7tt2jSwdhci

http://p.natix.ru/public/index.php?path_info=s%2Frequest%2Fa1nNll7hDqFRE

Оплата в webmoney

Joomla
11 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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