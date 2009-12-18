Создать баннеры во флеше

БаннерыЗавершен31 заявка356 просмотров
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Требуется разработать качественные и яркие баннеры, размерами:

468х60

250х60

Подробное ТЗ в личку.

Указывайте стоимость, сроки и показывайте примеры.

14 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Илья, отлично справился с заданием. Баннер понравился!
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