Flash баннер в шапку сайта (сантехника.)

$100
БаннерыЗавершен25 заявок432 просмотра
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Нужно сделать флеш баннер в шапку сайтa.

Размером 600*143px

Старый сайт http://santehtrade.com/

Будет иметь новый дизайн

со структурой как у этого сайта:

http://pit-stopgoodyear.com.ua/

Дизайн будет новый.

Логотип со старого сайта взять

В баннере слева логотим и потом САНТЕХ под ним ТРЕЙД и под ним груп ( как на визитке прикреплённой)

В логотипе что то типа капля течёт, в названии сияние какое то.... ну и конечно какая то изюминка творческая!

Баннер должен быть приятный и не напрягающий, так как будет постоянно размещён на сайте.

Цвета: синий, серый...как на визитке.

В тему сайта: душевые, смесители, всё что связано с сантехникой..

Нужен человек с портфолио, творческим подходом и адекватными ценами!

14 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
floppox
Елена 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
2 дня
Елена - креативный и старательный исполнитель. С поставленной задачей справилась на 5 баллов! Результатом доволен, буду обращаться ещё. Спасибо за сотрудничество!
Положительный опыт сотрудничества
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