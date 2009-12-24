Flash баннер в шапку сайта (сантехника.)

Нужно сделать флеш баннер в шапку сайтa.

Размером 600*143px

Старый сайт http://santehtrade.com/

Будет иметь новый дизайн

со структурой как у этого сайта:

http://pit-stopgoodyear.com.ua/

Дизайн будет новый.

Логотип со старого сайта взять

В баннере слева логотим и потом САНТЕХ под ним ТРЕЙД и под ним груп ( как на визитке прикреплённой)

В логотипе что то типа капля течёт, в названии сияние какое то.... ну и конечно какая то изюминка творческая!

Баннер должен быть приятный и не напрягающий, так как будет постоянно размещён на сайте.

Цвета: синий, серый...как на визитке.

В тему сайта: душевые, смесители, всё что связано с сантехникой..

Нужен человек с портфолио, творческим подходом и адекватными ценами!