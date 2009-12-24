Flash баннер в шапку сайта (сантехника.)

По цене ничего сказать не могу т.к. ни разу не сталкивался с этим, но думаю, что договориться всегда можно. баннеры 600x240 и 240x400, flash, лого использовать обязательно (прикрепил), баннер можно сделать один, а потом произвести его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать флеш баннер в шапку сайтa.
Размером 600*143px
Старый сайт http://santehtrade.com/
Будет иметь новый дизайн
со структурой как у этого сайта:
http://pit-stopgoodyear.com.ua/
Дизайн будет новый.
Логотип со старого сайта взять
В баннере слева логотим и потом САНТЕХ под ним ТРЕЙД и под ним груп ( как на визитке прикреплённой)
В логотипе что то типа капля течёт, в названии сияние какое то.... ну и конечно какая то изюминка творческая!
Баннер должен быть приятный и не напрягающий, так как будет постоянно размещён на сайте.
Цвета: синий, серый...как на визитке.
В тему сайта: душевые, смесители, всё что связано с сантехникой..
Нужен человек с портфолио, творческим подходом и адекватными ценами!
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