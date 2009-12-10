5 баннеров

Требуется сделать флэш баннер. Сначала в баннере появляются ресивер и карта с надписями в этом же кадре "Новогодняя акция" и "4 подарка". Потом, в следующих кадрах появляются бонусы. Затем падают на фоне фейерверка 4 щара (елочные украшения) с ...